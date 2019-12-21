El kremi nasıl yapılır? Evde doğal el kremi tarifi

El bakımına çok paralar harcamadan, doğal ürünler kullanarak el kreminizi kendiniz yapabilirsiniz. El kremi nasıl yapılır merak ediyorsanız veya evde doğal el kremi yapma yöntemleri arıyorsanız detaylar haberimizde.

El kremi nasıl yapılır? Evde doğal ek kremi tarifi

Malzemeler

- 8 gram Jojoba yağı

- 5 gram badem yağı

- 3 gram Hint yağı

- 3 gram Babassu yağı

- 2 yemek kaşığı vazalin

El kremi yapılışı

Vazalin benmari yöntemiyle eritilir. Eriyen vazalinin içerisine badem yağı, Hint yağı, Jojoba yağı ve Babassu yağı ekleyip iyice karıştırılır. Karışım buzdolabında ortalama 8 - 10 dakika bekletilir. Daha sonra kullanacağınız kaba koyun ve kullanmaya başlayın.

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