El kremi nasıl yapılır? Evde doğal el kremi tarifi
Havaların soğumasıyla cildimiz hızla kurumaya başlamış bulunuyor. Ellerinizi sürekli nemlendirme ihtiyacı duyuyor ve bu nemlendiricinin doğal olmasını istiyorsanız "el kremi nasıl yapılır, evde doğal el kremi tarifi" haberimize göz atın.
El bakımına çok paralar harcamadan, doğal ürünler kullanarak el kreminizi kendiniz yapabilirsiniz. El kremi nasıl yapılır merak ediyorsanız veya evde doğal el kremi yapma yöntemleri arıyorsanız detaylar haberimizde.
El kremi nasıl yapılır? Evde doğal ek kremi tarifi
Malzemeler
- 8 gram Jojoba yağı
- 5 gram badem yağı
- 3 gram Hint yağı
- 3 gram Babassu yağı
- 2 yemek kaşığı vazalin
El kremi yapılışı
Vazalin benmari yöntemiyle eritilir. Eriyen vazalinin içerisine badem yağı, Hint yağı, Jojoba yağı ve Babassu yağı ekleyip iyice karıştırılır. Karışım buzdolabında ortalama 8 - 10 dakika bekletilir. Daha sonra kullanacağınız kaba koyun ve kullanmaya başlayın.
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