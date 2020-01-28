Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi merkez üssü Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Elazığ'da saat 12.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

Sivrice'de bir deprem daha

Kandilli'nin geçtiği son bilgilere göre Sivrice'de saat 13.25'te bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği 5 kilometre olarak duyuruldu.

Bursa'da da deprem

Öte yandan Kandili'nin verilerine göre Bursa'da merkez üssü Nilüfer olan 3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak ölçüldü.

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