Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Elazığ'da 24 Ocak akşamı meydana gelen ve 41 kişinin can verdiği depremin ardından bugün saat 12.31'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi merkez üssü Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Elazığ'da saat 12.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
Sivrice'de bir deprem daha
Kandilli'nin geçtiği son bilgilere göre Sivrice'de saat 13.25'te bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği 5 kilometre olarak duyuruldu.
Bursa'da da deprem
Öte yandan Kandili'nin verilerine göre Bursa'da merkez üssü Nilüfer olan 3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak ölçüldü.
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