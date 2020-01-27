Şiddetli depremin vurduğu Elazığ bu akşam yine sallandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'ın Sivrice ilçesine saat 19.12'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.94 km olarak açıklandı.

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Geçtiğimiz cuma akşamı saat 20.55’te Elazığ ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana geldi ve toplam 948 artçı deprem kaydedildi. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.





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