AFAD'dın son dakika açıklamasında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de deprem meydana geldiğini bildirildi. 7.56 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olarak açıklandı. Depremin Gaziantep, Tuncel ve Malatya illerinde de hissedildiği bildirildi.

6 katlı apartman çöktü

Kent genelinde hissedilen depremden hemen sonra, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman çöktü.

Çöken apartman daha önceki deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü.