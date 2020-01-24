Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun’da da hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.





Kandilli Rasathanesi sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.

Öte yandan 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıklamasında bölgeye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. 6 şiddetine varan artçılar olabilir ve günlerce sürebilir.

Elazığ baro başkanında açıklama

"Şehir merkezinde bir yıkım yok. Köylerden haber bekleniyor."

Hatay'da da hissedildi

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Hatay’da da hissedildi. Depremde panik olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Siirt'te büyük panik

Siirt kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem nedeniyle, Siirt’te vatandaşlar sokağa döküldü. Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem, Siirt’te korkuya neden oldu. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Depremin paniğini yaşayan bazı vatandaşlar ise kucaklarındaki bebeklerle evlerine girmeyerek, korku dolu bekleyişlerini sürdürdü.

Can ve mal kaybının olmadığı depremde dışarı çıkan vatandaşlar, yaşadıkları panikten ötürü geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Herhangi bir can kaybı bize iletilmedi

Elazığ depremiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Bütün arkadaşlarımız görevleri başında. "Doğanyol'da bir can kaybımız var. Elazığ Maden'de 4 - 5 katlı bina yıkıldı, içinde yaşayanlar vardı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açılamaları şu şekilde;

Tamamıyla irtibat kurduk. Bütün arkadaşlarımız görevleri başında. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var herhangi bir can kaybı bize iletilmiş değil. 2 yaralı var Yine Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi. Elazığ merkezde de can kaybı yok. Malatya’da da birkaç binanın hasar aldığı konusunda da değerlendirme var. Herhangi bir ölüm ihbarı şu ana kadar yok. Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu biliyoruz bölgedeki ekiplerimiz oraya gönderdik. Şu ana kadar verebileceğimiz bilgi budur. Çevre ilçelerde de 5’in üzerinde artçılar oluştu.

Diyarbakır'da bazı vatandaşlar balkonlardan atladı

Elazığ'daki deprem Diyarbakır’da paniğe neden olurken, Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde bazı evlerde hasar olduğu bildirildi. Diyarbakır merkezde yaşanan panik ile bazı vatandaşların kendilerini balkonlardan aşağı atarak yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sırasındaki panik anları kameralara yansırken deprem nedeniyle Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde ise bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.

Diyarbakır merkez de evde depreme yakalanan vatandaşlar ise panik halinden kendilerini dışarı atarken bazı vatandaşlar ise korkuyla kendilerini balkonlardan atarak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, Çüngüş ilçesine ise AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.





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