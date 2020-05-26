İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceğini anımsatarak, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 lira para, ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir." ifadelerini kullandı.

25 ilde maske zorunluluğu

Büyükşehirler Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

AA







