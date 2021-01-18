Türkiye Elazığ'da karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Elazığ'da karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Türkiye

Elazığ'da karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 20:45 Son Güncelleme:
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İlçede üç gündür etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle 8 araç, Palu-Gökdere köy yolunun Karadağ mevkisinde ulaşıma kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, Palu Kaymakamı Tayfun Deli'nin koordinesinde yolda mahsur kalan 8 araçtaki 15 kişiyi kurtardı.

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Vatandaşlar, kısa sürede yolu açan ekiplere ve ilgilerinden dolayı Kaymakam Deli'ye teşekkür etti.

AA

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