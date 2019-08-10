Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ’ın Kovancılar ile Karakoçan ilçeleri arasında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

10 Ağustos 2019, Cumartesi 23:40 Son Güncelleme:
A A
Elazığ'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat 23.16 sıralarında 3,6 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin yerin 6,97 kilometre altında olduğu belirtildi. Depreme en yakın yerleşim yeri olarak ise Karakoçan ilçesinin Bahçecik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Karakoçan ve depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu paylaştı.

İHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...