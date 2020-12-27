Elazığ'daki depremin ardından Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da saat 09.37'de meydana gelen 5.3'lük depremin ardından Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
27 Aralık 2020, Pazar 10:42 Son Güncelleme:
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AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre; depremin derinliğinin 6.72 km olarak açıklandı.
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ merkezde saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem Malatya, Diyarbakır, Mardin illerinden de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık ilk açıklamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.