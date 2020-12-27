AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre; depremin derinliğinin 6.72 km olarak açıklandı.

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ merkezde saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem Malatya, Diyarbakır, Mardin illerinden de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık ilk açıklamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.



