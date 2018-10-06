Elbistan polisinden cinsel içerikli hap ve ürün operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, M.S. isimli şahsın yurda kaçak olarak sokulan cinsel uyarıcı hapları, İstanbul’dan ilçeye getireceği bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen polis, M.S.'yi cinsel isteği arttırıcı haplar ile birlikte yakaladı. Operasyonu genişleten KOM görevlileri, 3 ayrı iş yerinde yaptıkları aramada toplam 3 bin 700 cinsel uyarıcı hap, 55 adet sprey, 11 kahve, 93 kavanoz macun, 55 adet jel ve 20 adet krem ile 2 bin 400 adet kaçak sigara ve makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak gözaltına alınan M.S., C.T., S.Ç. ve F.A. isimli şüpheliler, yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İHA