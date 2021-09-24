Elbruz Dağı'ndan inemeyen 5 dağcının cansız bedenine ulaşıldı
Elbruz Dağı'na tırmandıktan sonra inemeyen 19 dağcıdan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.
24 Eylül 2021, Cuma 10:52 Son Güncelleme:
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5 bin 400 metrede mahsur kalan 19 dağcıdan beşi kurtarılamadı, Rusya tırmanışçıların hava durumu nedeniyle dağdan inemediğini açıkladı.
Rusya'da Elbruz Dağı'na tırmandıkları sırada mahsur kalan 19 dağcıdan 5'i hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan 19 kişilik dağcı grubu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 bin 400 metrede mahsur kaldı.
Dağcıların yetkililerden yardım talebi üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Arama çalışmaları sonucunda, dağcılardan 14'ü kurtarıldı, 5'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.
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