Magazin Elçin Sangu'dan yeni imaj

Elçin Sangu'dan yeni imaj

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Elçin Sangu'dan yeni imaj

Elçin Sangu, önceki gün Cihangir’de set çıkışı objektiflere yansıdı. Yeni dizisi için imaj değiştirerek saçlarını sarı renge boyayan Elçin Sangu, çevresinden birçok tepki aldığını söyledi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Elçin Sangu, geçtiğimiz günlerde saçlarını sarı renge boyamıştı.

Elçin Sangu’nun böyle bir değişime neden gittiği hayranları tarafından merak konusu oldu.

Cihangir’de set çıkışı objektiflere yansıyan Elçin Sangu, neden saçlarını sarı renge boyadığını ve çevresinden aldığı yorumları basın mensuplarıyla paylaştı.

ELÇİN SANGU, “DEĞİŞİKLİK İYİDİR”

Yeni başlayacak olan “Yalancılar ve Mumları” dizisinden bahseden Elçin Sangu, saçın yeni projesi için boyadığını belirtti. Elçin Sangu, Sinem Kobal’a benzetilmesi hakkında “Herkes herkese benzetiyor. Geçen gün de arkadaşım Eda Ece’ye benzetildim” dedi. Çevresinden “Neden saçını sarıya boyattın” tepkileri aldığını dile getiren Sangu, “Değişiklik iyidir. Hele iş için ise daha güzel” dedi.  İşte Elçin Sangu'nun yeni imajı...

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