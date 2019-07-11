Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sırasında kopan elektrik tellerinden elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Akşam saatlerinde ilçe genelinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış sonrası Sungurlu’ya bağlı Yenidoğan Mahallesinde kavak ağacı elektrik tellerinin üzerine devrilecek kopardı.
Meydana gelen olayda 2 büyükbaş hayvan elektrik çarpması sonucu telef oldu.
Olay sonrası Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan bölgeye giderek son durum hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.
İHA