Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sırasında kopan elektrik tellerinden elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu