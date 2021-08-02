Yurt genelinde birçok ilde yaşanan elektrik kesintileri, bakım, onarım veya arızadan kaynaklanırken, bazıları ise planlı değil. Bu nedenle Aydın, İzmir, Muğla, Manisa gibi birçok ilde planlı elektrik kesintilerinin nerede olduğu ve elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen pek çok kişi sabah saatlerinden itibaren yoğun bir araştırma içine girdi. İşte, 2 Ağustos elektrik kesintisi listesi…

AYDIN, İZMİR, MUĞLA, MANİSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

2 Ağustos sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.

Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi sebeplerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Arnavutköy,

Avcılar,

Bağcılar,

Bahçelievler,

Basakşehir,

Bayrampaşa,

Beşiktaş,

Beylikdüzü,

Beyoğlu,

Büyükçekmece,

Çatalca,

Esenler,

Esenyurt,

Eyüpsultan,

Gaziosmanpaşa,

Güngören,

Kâğıthane,

Küçükçekmece,

Sariyer,

Sultangazi,

Şişli,

Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor.

MUĞLA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021 09:00 12:00 Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle GÖKPINAR MAHALLESI, TAŞKIRAN CADDESI, BOĞAZIÇI CADDESI, GÖKPINAR CADDESI, SANTRAL CADDESI, 141, 142, 143, 145, 147 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

02.08.2021 09:00 14:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması AKTEPE MAHALLESI 2405, 2405/6, 2405/7, 2416, 2418, 2420/2, 2421, 2421/4, 2421/5, 2421/6, 2422, 2448 VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

02.08.2021 10:00 15:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması MERKEZEFENDI MAHALLESI, 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 SOKAĞIN 417 SOKAK ILE 442 SOKAK ARASINDA KALAN BÖLGE, KZ 6 SOKAĞIN, 1736/9 SOKAK ILE ALI DARTANEL CADDESI ARASINDA KALAN BÖLGE VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

02.08.2021 10:00 15:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması ALPARSLAN MAHALLESI, NAMIK KEMAL CADDESI, OĞUZLAR CADDESI VE KAYNARCA CADDESI ARASINDA KALAN KISIM ILE HÜDAI ORAL CADDESININ BIR KISMI, GÜLTEPE MAHALLESI 4309, 4309/1, 4102, 4114, 4166, 4119, 4303 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

02.08.2021 10:00 15:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması CINDERE MAHALLESININ BIR KISMI

02.08.2021 11:00 13:00 Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle PINARÖNÜ, SAZAK, KAPUZ VE KIZILCAAĞAÇ MAHALLELERIN TAMAMI ILE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER ETKILENECEKTIR.

02.08.2021 11:00 13:00 Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle KAYABAŞI MAHALLESININ TAMAMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR ETKILENECEKTIR.

02.08.2021 13:00 18:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması REŞADIYE MAHALLESININ BIR KISMI

02.08.2021 14:00 18:00 Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle ŞEMIKLER MAHALLESI, HÜSEYIN ÇOKAL CADDESININ BIR KISMI, 3014, 3121 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

AYDIN 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021 10:00 15:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması AYDIN İLI,EFELER İLÇESI; KULOĞULLARI MAHALLESINDE(KISMI)ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.

MANİSA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI HÜRRİYET MAHALLESİ:RÜZGAR SK BİR BÖLÜMÜ,ABDİL SAHA-CENGİZ SAHA ÖZEL TRAFOSU,KARAELMAS MADEN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BOĞAZ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ÖNCÜ NAKLİYAT ÖZEL TRAFOSU, MASKİ SOMA SU TERFİ MERKEZİ ÖZEL TRAFOSU,SOMA ATLAS ÖZEL TRAFOSU,ERBAĞ KÖMÜR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TRAFOSU

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖZLET MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEYHDAVUTLAR MAHALLESİ NAMAZGAH MEVKİİ

02.08.2021 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCAÇEŞME MAHALLESİ 15 SK,45 SK,48 SK,53 SK,55 SK,DİBEK SK

02.08.2021 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCAÇEŞME MAHALLESİ 50 SK,54 SK,63 SK

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAĞILLAR MAHALLESİ

02.08.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI SİLEDİK MAHALLESİ A KOLU

02.08.2021 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLIBOZKÖY VE SANCAKLIUZUNÇINAR

MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAYNAK MAHALLESİ 4115 SOKAK

02.08.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARILAR-İSACA-KOCAKAĞAN VE MAHALLELERİ-SAĞRAKÇI VE MAHALLELERİ-MUŞTULLAR OYNARCA MAHALLESİ-GÜNFAR İNŞAAT-BOSAN TARIM-

DEMDAŞ NAKLİYAT-ÖZSA GIDA VE CİVARLARI

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİPAZAR MAHALLESİ

02.08.2021 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLIBOZKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN

TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI İZZETTİN MAHALLESİ VE ÇAMPINAR MAHALLERE İLE İZZETTİN DOĞUSU VE BATISI TARIMSAL SULAMALAR ÇEVREDEKİ BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ İLE

TARIMSAL SULAMA VE MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ

02.08.2021 10:00 14:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DUALAR ORTA MAHALLE DERE

MAHALLE ARDIÇLI MAHALLESİ HELİMLER MAHALLESİ TAMAMI

02.08.2021 11:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIALİLER SUBAŞI DELEMENLER GİRELLİ

MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞCILAR, ŞAMAR, BEYDERE VE SARINASUHLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR

İZMİR 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021 06:00 07:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA ÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI

02.08.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI

02.08.2021 09:00 15:00 Og Şebeke Bakım Çalışması ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU

02.08.2021 09:00 15:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI

02.08.2021 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU,

ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI

02.08.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)

02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)

02.08.2021 09:00 13:00 Og Şebeke Bakım Çalışması UMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI

02.08.2021 09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OVACIK KÖYÜ

02.08.2021 10:00 11:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KATIRALAN MEVKİİ VE CİVARLARI

02.08.2021 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI

02.08.2021 10:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAYAKENT

MAHALLESİ VE CİVARLARI

02.08.2021 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

02.08.2021 10:00 11:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA FAHRETTINPAŞA MAH. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

02.08.2021 12:00 13:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BADEMLER MAHALLESI 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 SOKAKLAR

02.08.2021 13:00 15:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI

02.08.2021 13:00 15:30 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI

02.08.2021 13:30 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BAĞYURDU YENI MAH. BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAH. BAĞYURDU İZMIR, EKŞIOĞLU SK. YANGÖZOĞLU SK. İSMET İNÖNÜ CD. BAĞYURDU STADI SK. KIRMIZI SK. ABDÜLOĞLU SK. PEHLIVAN SK. 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAHÇELIEVLER SK. SARAÇOĞLU SK. OKUL ÖNÜ, TOPÇU SK. ŞEHIT ER YURDAKUL SK. GÜROL SK. HACI ETHEM SK. KARANFIL SK. 2.ÇEŞME SOKAK VE CIVARLARI

02.08.2021 23:00 00:00 OG MANEVRA MORDOĞAN TAMAMI, MORDOĞAN KÖRFEZ , MANAL , BÖLGELERI EĞLENHOCA,İNECIK,KÖSEDERE, KAYNARPINAR,AŞAĞIBOYABAĞ,SASKO SITELERI,EŞENDERE,AMBARSEKI,SAIP KÖYÜ,SAIP ALTI, KARABURUN MERKEZ TAMAMI,

AKÇAKILISE,BOZKÖY,AZMAK, TEPEBOZ, YENILIMAN,HASSEKI,SARPINCIK,HAMZABÜKÜ,PARLAK,BADEMBÜKÜ,KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN,YAYLA,YAYLA HAVA RADAR KOMUTANLIĞI,