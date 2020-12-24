Elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getirildi

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun teklifi resmî olarak kabul edildi. Meclis’te kabul edilen ilgili kanun, elektrikli scooter kullanımına 15 yaş sınırı getirmekle birlikte scooter’ların belirli alanlarda kullanılmasını yasaklıyor.

Kanunla Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. "Bisiklet yolu", bisiklet ve e-scooter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yol; "e-scooter", hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar, "bisiklet şeridi" ise yol seviyesinde bisiklet ve e-scooter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol şeklinde tanımlanıyor.

TBMM’de kabul edilen yeni kanuna göre, bisiklet yollarında ve bisiklet şeritlerinde scooter ve bisiklet kullanmak isteyenlerin 15 yaşını bitirmiş olmaları gerekecek. Yine aynı kanun kapsamında araç sürücülerine de, bisiklet ve scooter kullanıcılarına yol verme zorunluluğu geldi. Buna göre, sürücüler sağa veya sola dönüş yapacakları zaman bisiklet yolundaki bisiklet ve scooter’lara geçiş hakkı vermek zorunda olacaklar.

Elektrikli scooter kullanabilmek getirilen yaş sınırına ek olarak, bir de scooter’ların kullanılış biçimine ilişkin de düzenlemeler geldi. Bu bağlamda scooter sürücülerinin, scooter’larını iki ellerini kullanarak sürmeleri zorunlu olacak. Yani sürücüler 15 yaşında olsalar bile, scooter’larını tek elle kesinlikle kullanmamaları gerekecek ve iki el şartı mecburi olacak. Bunun yanı sıra da, özel olarak bir bisiklet varsa e-scooterlar taşıt yolunda; motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda kullanılamayacaklar.

Kanun kapsamında getirilen diğer yasal düzenlemeler şu şekilde: