Sultangazi'de arkadaşlarıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme yaşandı. Çakal'ın ölmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiği görüntüler de ortaya çıktı. Peki, soruşturma ne durumda? Elif öldürüldü mü, yoksa intihar mı etti? Ayrıntıları CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ aktardı.

Elif Çakal soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Genç kızın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıktı. Savcılık şüphelilerin cep telefonlarına el koydu. Olay öncesi yapılan tüm mesajlar incelemeye alındı.

Elif Çakal'ın hayatına kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İşte CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın aktardıkları:

Olaydan sonra sürpriz bir tanık çıktı. Elif Çakal'ın düşmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiğini söyledi. Olay yerinde bulunan herkesin cep telefonları araştırıldı ve erkek arkadaşlarından bir tanesinin telefonunda darp görüntüleri ortaya çıktı.

Savcılık soruşturmayı bir adım daha öteye götürdü ve telefon kayıtlarına ulaştı. Arkadaşlarından bir tanesi 'Ne yaptın, dövdün mü? diyor. Olay öncesi yazılan WhatsApp mesajları bunlar. Birazdan onu döveceğim ve görüntüye kaydedeceğiz diyor. Pikniğe gideceğiz diye Elif Çakal'ı oraya götürmüşler. Bu darp öncesi yazışmaları var. Anlık gelişmiş bir kavga olayı gibi gözükmüyor.

GİZLİ TANIK ORTAYA ÇIKTI: UÇURUMUN KENARINDA GÖRDÜ AMA...

Elif Çakal darp ediliyor, görüntüye alıyorlar ve sürpriz bir tanık ortaya çıkıyor. Gizli tanık kızı gördüğünde uçurumun kenarında Elif, elini uzat diyor ama o sırada uçurumdan düşüyor.

2'Sİ KADIN 4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntılar soruşturma dosyasının içinde var. Bazıları hakkında eziyetten, bazıları hakkında tahditten yakalama kararı çıkarıldı.