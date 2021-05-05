Elif Ece Uzun, Mardinli bir modacının gelinlik defilesiyle podyumlara geri döndü. İkiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş ile olaylı bir ayrılık dönemi geçirdikten sonra geçtiğimiz ay barışarak tekrar evlenen güzel manken, "Sanki ilk defa podyuma çıkıyor gibi çok heyecanlıyım" dedi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defile sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Elif Ece Uzun, "Hayatımın son iki yılı istemediğim ve unutmak istediğim olaylarla dolu; önce beş aylık bebeğimi düşürdüm sonra babamı koronadan genç yaşta kaybettim" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ AY YENİDEN EVLENDİK"

"Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaybetti, sonra eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık" diyen ünlü manken, "Neyse artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçtiğimiz ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

ELİF ECE UZUN KİMDİR?

Elif Ece Uzun, 5 Ağustos 1983 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu ise Adapazarı'nda geçti. Babası Rize'nin ilçesi Çayeli'li. Annesi ise Gürcistan'ın Batum şehrinden... Ergenlik yaşlarında ailesiyle beraber Antalya’ya yerleşti. Turizm otelcilik lisesinde okurken bir yandan da yerel televizyonlarda programlar yaptı. Elif Ece Uzun, 2003 yılında iletişim sanatları alanında eğitim aldı. 2004 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı ve İstanbul’a yerleşti.

2019 YILINDA MEHMET TUŞ İLE EVLENDİ

2003 yılında bir yıl boyunca İletişim Sanatları Akademisi'nde, iletişim sanatları üzerine eğitim aldı. Serap Ezgi, Levent Bitecik ve Gökhan Telkenar gibi hocalardan ders aldığı süreç biter bitmez Şafak Sezer ile Star TV’de bir şov programı sunmaya başladı.Sinan Çetin'in okulu Plato'da oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D ekranlarında yer alan Aşk Her Yaşta dizisinde rol aldı. 2013 yılında Vahide Gördüm'ün okulu olan akademi 35,5 da 1 yıl tiyatro eğitimi aldı. 2019 yılında Mehmet Tuş ile evlenen Elif Ece Uzun'un bu evliliğinden ikiz çocukları var.

UZAKLAŞIRMA KARARI ALMIŞTI

Elif Ece Uzun, ikiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş’un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

İŞTE ELİF ECE UZUN'UN İKİZ BEBEKLERİ...



