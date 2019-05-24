Elif Kaya havalimanında gözaltına alındı

Şarkıcı Elif Kaya, geçen gün bir ödül törenine katılmak üzere Kıbrıs'a giderken hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı

24 Mayıs 2019, Cuma 12:34 Son Güncelleme:
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Elif Kaya havalimanında gözaltına alındı

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Elif Kaya'nın, meslektaşı Fulin tarafından kendisine açılan davanın duruşmalarına katılmadığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şarkıcı, nöbetçi mahkemede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 

Elif Kaya, yakın arkadaşı Emrah Karaduman'ın bıçaklanmasının ardından Fulin’i ''İnsanları kışkırttın'' diyerek suçlamış, Fulin de şarkıcıya dava açmıştı.

Fulin


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