Türkiye Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı

Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye

Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı, hakkında soruşturma başlatıldı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 23:08 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı'nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, ''Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok'' diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı.


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