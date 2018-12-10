Pazar günleri ekranda boy gösteren Elimi Bırakma'nın 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma yeni bölümde Cansu, Kadir'e Melis'ten uzak durmasını söylerken, Kadir bunu yapmayacağını söylüyor ve kriz patlak veriyor. Asıl bomba ise Cenk ile Azra arasında yaşanıyor. Azra yapamadığını söyleyerek Cenk'i yüzüstü bırakıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, mahkemeden önce kardeşi Mert’le bir adım daha yakınlaşır. Kardeşini Sumru’nun elinden almak için açılan davayı kazanma umudu daha da güçlenir… Azra, Cenk ve Feride Hanım da bu konuda Kadir’e güvenirler…

Kadir diğer tarafta gizlice yürüttüğü Melis ilişkisinde duygularına engel olamaz ve Melis’e daha çok bağlanmaya başlar. Sumru ise Azra’ya sunduğu ağır teklifin karşılığını beklerken Cansu’nun babasıyla yüzleşmesi anne kız arasında büyük bir gerilime neden olur. Cansu öfkeyle evi terk eder… Cenk ise Azra’ya onu mutlu edecek bir doğum günü sürprizi hazırlar…