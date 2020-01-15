'Elimizde kamera kayıtları var'

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 10 gün önce kayboldu. Gülistan yurttan ayrıldıktan sonra valilik yakınlarında bir minibüse binerken güvenlik kameralarınca görüntülendi. O günden itibaren de Gülistan’dan bir haber alınamadı.

Bazı görgü tanıklarının, Gülistan’ı Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında gördüklerine dair ifadeleri üzerine dikkatler bu bölgede yoğunlaştırıldı. Polis dalgıçları barajda Gülistan’ın kimlik bilgilerinin bulunduğu bir reçete ve Gülistan’ın kaybolmadan önce bir arkadaşından ödünç aldığı belirlenen makas buldu.

Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edilmişti. Abarok’un üvey babası polis memuru E.Y., Milliyet’e yaptığı açıklamada “Gülistan’ın kaybolduğu gün Zaynal’in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok” dedi. E.Y., şunları söyledi:

“O kadar fazla yazılan şey oldu ki, biz sessiz kaldıkça insanlar suçlu olduğumuzu düşünüyor. Gülistan ve Zaynal 7-8 ay çıktı. Yaklaşık iki ay önce de ayrıldılar. Olaydan bir gün önce, yani cumartesi akşamı kapımız çaldı, gelen Gülistan’dı. Zaynal’ı sormuş kızıma, kızım da evde olmadığını söylemiş ve içeri girmeden gitmiş. Eşim, kızıma kimin geldiğini sorunca Gülistan olduğunu söyledi. Eşim de hemen Gülistan’ı aramış ve Gülistan apartmanın merdivenlerinde oturuyormuş. Eşimin aramasının üzerine Gülistan gelip, Zaynal’ı evde bekledi. Zaynal eve geldikten sonra da odaya girip bir süre konuştular, hatta eşim onlara çay ve meyve servisi yaptı, bir sorun yoktu.





‘Yolda tartışmışlar’

"Gülistan yurda yalnız gitmesin diye Zaynal’a Gülistan’ı bırakmasını söyledim. Benim aracımla Gülistan’ı bırakırken yolda durmuş ve tartışmışlar ama darp yok. Gülistan’ın kaybolduğu gün Zaynal’in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan kaybolduktan sonra herkes Zaynal’ı suçlayınca ve Gülistan’ın da ailesinin Diyarbakır’dan geldiğini öğrenince sıkıntı yaparlar diye ben de Alanya’ya gönderdim. Senelik izne ayrıldım ve ailece Alanya’ya geldik. Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili uzaktan yakından alakamız yok. Diğer taraftan herkes Zaynal’ın evli olduğunu söylüyor, oysa değil. Bunu da ispatlayabilirim.”





‘Duruma biz de üzüldük’

E.Y. şunları söyledi: “Gülistan Zaynal ile çıktığında da birkaç defa bize geldi, kendisini tanıyoruz. İntihar edebilecek biri değil. Ama günlerdir bulunmaması üzerine ben de intihar etmiş olabileceğini düşündüm ancak o kadar kapsamlı bir aramaya rağmen bulunmaması da ilginç. Üzücü bir durum, inanın biz de üzülüyoruz. ”





‘İntihar mektubu değildi’

Genç kızın kaldığı yurttaki odasında intihar mektubu bulunduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya ilişkin konuşan Gülistan Doku’nun teyzesi Fatma Tosun şunları söyledi:

“Önceki gün ben, ablası ve kuzenleri Gülistan’ın kaldığı yurda gidip eşyalarını toplayalım dedik. Cüzdanın içinde bir not gördük. Notta sadece, ‘Arkadaşlar ben ölürsem dolabımı toplarsınız’ yazıyordu. Oda arkadaşına sorduk. Kız notu görünce güldü ve geçen yıl yazıldığını söyledi. Oda arkadaşı, ‘Gülistan çok dağınıktı. Biz de dağınık olduğu için kendi aramızda şakalaşırdık. O da böyle bir not yazdı’ oldu. ”

Milliyet - Çiğdem Yılmaz