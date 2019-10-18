Elit İşcan yaşadığı taciz olayını anlattı

Elit İşcan ‘Yaşamayanlar’daki rol arkadaşı Efecan Şenolsun’u Haziran 2018’de tacizle suçlamıştı. ‘Cinsel saldırı’ ve ‘hakaret’ iddiasıyla 7 ile 17 yıl arası hapsi istenen Efecan Şenolsun dün hakim önüne çıktı.

'Hiç yalnız kalmadık'

Oyuncu, “Sette 40-50 kişi vardı. Hiç yalnız kalmadık. Ne öpmeye, ne de sarılmaya çalıştım. Cinsel saldırıda bulunmadığım gibi hakaret de etmedim” diyerek kendini savundu.

Dava ertelendi

Elit İşçan ise şöyle konuştu:

“Karavanda yanıma gelip ‘Allah belanı versin’ diye bağırdı. Prodüktöre anlattım, ‘Şu an alkollü, idare ediyoruz’ yanıtını verdi. 10 dakika sonra sette sarıldı ve ‘Öp beni’ diyerek dudaklarını uzattı.

'Küfür ve hakaret etti'

Kendimi geri çekip uzaklaştım. Arkamdan gelip tekrar sarıldı. İtip kaçmaya çalışınca da küfür ve hakaret etti.” Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.





Bu haberi de okudular Oyuncu Efecan Şenolsun, cinsel saldırı ve hakaret davasından hâkim karşısına çıktı