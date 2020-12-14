Eliz Sakuçoğlu sakatlandı

Sevgilisi Semih Ergün ile Bodrum’da yaşama kararı alan Eliz Sakuçoğlu’nun başına geçtiğimiz gün talihsiz bir olay geldi. Spor sonrası duş alan Eliz Sakuçoğlu çıkışta ıslak zeminde kayıp düştü. Semih Ergün ile birlikte soluğu hastanede aldı.

Spor yasak

Yapılan tetkitler sonucu sakrum kemiğinin çatladığını öğrendi. Evinde dinlenmek zorunda kalan Eliz Sakuçoğlu’nun bir süre spor yapması yasak.





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