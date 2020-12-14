Magazin Eliz Sakuçoğlu sakatlandı

Eliz Sakuçoğlu sakatlandı

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Eliz Sakuçoğlu sakatlandı

Duş aldıktan sonra ıslak zeminde kayıp düşen Eliz Sakuçoğlu sakatlandı. Spordan uzak kalacağı için çok üzgün olduğunu söyleyen Sakuçoğlu, ortopedik oturma minderini yanından ayırmıyor.

14 Aralık 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Sevgilisi Semih Ergün ile Bodrum’da yaşama kararı alan Eliz Sakuçoğlu’nun başına geçtiğimiz gün talihsiz bir olay geldi. Spor sonrası duş alan Eliz Sakuçoğlu çıkışta ıslak zeminde kayıp düştü. Semih Ergün ile birlikte soluğu hastanede aldı.

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Spor yasak

Yapılan tetkitler sonucu sakrum kemiğinin çatladığını öğrendi. Evinde dinlenmek zorunda kalan Eliz Sakuçoğlu’nun bir süre spor yapması yasak.


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