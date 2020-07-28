Ellen DeGeneres Show soruşturma altında

17 yıldır Amerikan televizyonlarında yayınlanan The Ellen DeGeneres Show'un şimdiki ve eski çalışanlarıyla deneyimleri hakkında görüşülüp bir rapor hazırlandı.

Soruşturma raporuna göre, hala programda çalışan bir işçi ve 10 eski personel, sette ırkçılık yapıldığı ve 'korku dolu toksik bir ortam' olduğunu söyledi. Siyah çalışanların yaşadığı ırkçı mikro saldırganlıklardan söz edilen raporda çalışanlar, şikayetlerini dile getirdikleri için cezalandırılmaktan korktuklarını söylediler. Bir kısım eski çalışan ise, aile cenazelerine katılmak için ya da doktora gitmek için izin aldıktan sonra kovulduklarını iddia etti.

Ellen ile konuşmaları yasakmış!

Görüşülen eski çalışanların çoğu yöneticileri suçlarken, diğerleri tuhaf bir uyarıdan bahsetti. Buna göre çalışanlar, ofis çevresinde gördükleri takdirde DeGeneres ile konuşmamalarını talimatı aldıklarını bildirdiler. Eski bir çalışan, Ellen’in şova adını verdiği için bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

2003 yılından beri programa ev sahipliği yapan DeGeneres hakkında hiçbir şahsi iddia yapılmadı ancak DeGeneres de ekibi hakkındaki iddialara yanıt vermeyi reddediyor.

Programın yönetici yapımcıları Ed Glavin, Mary Connelly ve Andy Lassner ise ortak bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi:

Yaklaşık 20 yıl, 3 bin bölüm boyunca ve 1.000'den fazla personel istihdam ederek, açık, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmaya çalıştık. Prodüksiyon ailemizdeki bir kişinin bile olumsuz bir deneyim yaşadığını öğrendiğimiz için gerçekten kırgın ve üzgünüz.