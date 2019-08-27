Elma sirkesi tarifi, yapımı oldukça kolay ve sağlıklı bir tariftir. Evde organik elmalardan hazırladığınız elma sirkesini kış boyunca kullanabilir, çeşitli enfeksiyon hastalıklarını vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Elma sirkesi tarifini deniyorum bir türlü istediğim kıvamı ve tadı alamıyorum diyorsanız birazdan vereceğimiz tarif tam size göre. İşte tadı tam kıvamında, şifa deposu elma sirkesi tarifi…

Elma sirkesi tarifi

Malzemeler

- 3 kilo elma

- İçme suyu

- Sirke anası

Siz de sirke anası yoksa kavanozun dibine bir avuç bulgur bir kaç parça ekmek dilimleri 1 tatlı kaşığı bal yarım çay bardağı doğal sirke ekleyin sirke yoksa eklemeyebilirsiniz sadece bulgur ekmek ve balı maya olarak kullanabilirsiniz

Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elmaları yıkayıp bir kaç parçaya bölüp kavanozun dibine sirke anası yoksa bir avuç bulgur bir tatlı kaşığı bal bir dilim ekmek atın üzerine elmaları koyup suyunu ekleyelim. Tam ağzına kadar doldurmayalım suyu biraz birlik kalsın. Bir ince tülbentle kapatalım 20 gün boyunca her gün tahta kaşıkla karıştıralım. 20 gün sonra karıştırmadan 2-3 ay daha bekletelim üzerinde tülbent örtülü olarak sirke anası oluşmaya başlar yavaş yavaş 3 ay sonunda kenarında alıp tadına bakalım. Keskin sirke tadı gelirse sirke anasını üzerinden alıp süzelim bir tülbentten kavanoza koyup buzdolabında saklayalım. Sirke anasını bir kavanoza koyup üzerine sirke ekleyip kapağını kapatalım. Bir daha ki sirke yapımında kullanmak üzere buzdolabına kaldıralım.

Ev yapımı elma sirkesinin sağlığımıza birçok faydası bulunur. İşte şifa deposu elma sirkesinin sağlığımıza olan faydaları…

Malzemeler

3 kilo elma

İçme suyu

Sirke anası

Siz de sirke anası yoksa kavanozun dibine bir avuç bulgur bir kaç parça ekmek dilimleri 1 tatlı kaşığı bal yarım çay bardağı doğal sirke ekleyin sirke yoksa eklemeyebilirsiniz sadece bulgur ekmek ve balı maya olarak kullanabilirsiniz

Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elmaları yıkayıp bir kaç parçaya bölüp kavanozun dibine sirke anası yoksa bir avuç bulgur bir tatlı kaşığı bal bir dilim ekmek atın üzerine elmaları koyup suyunu ekleyelim. Tam ağzına kadar doldurmayalım suyu biraz birlik kalsın. bir ince tülbentle kapatalim 20 gün boyunca her gün tahta kaşıkla karıştıralım. 20 gün sonra karıştırmadan 2-3 ay daha bekletelim üzerinde tülbent örtülü olarak sirke anası oluşmaya badlar yavaş yavaş 3 ay sonunda kenarında alıp tadına bakalım. Keskin sirke tadı gelirse sirke anasını üzerinden alıp süzelim bir tülbentten kavanoza koyup buzdolabında saklayalım. Sirke anasını bir kavanoza koyup üzerine sirke ekleyip kapağını kapatalim. Bir daha ki sirke yapımında kullanmak üzere buzdolabına kaldıralım.

Elma sirkesi yüzlerce yıldır mutfaklarda tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak hazır satın alınan elma sirkesi yerine evde yapılanlar tercih edilmelidir. Yatmadan önce tüketilen bir kaşık elma sirkesinin sağlık açısından çeşitli faydalar sağladığı bilinir. Ne gibi faydalar sağladığını bilmiyorsanız haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Elma sirkesinin faydaları

Araştırmalar elma sirkesi tüketmenin midenizi boşalmasını yavaşlattığını ve dolayısıyla kan şekeri içindeki büyük ani oluşumları önlediğini gösteriyor . Ayrıca kan şekerinizi düşüren insülin duyarlılığını arttırdığı gösterilmiştir.

Kan şekerini dengeler

Elma sirkesi içmek kilo kaybı hedeflerini destekleyebilir, kan şekerinizi ve insülininizi düşürebilir ve bakteriyel ve fungal enfeksiyonlarla mücadele edebilir.

Bakterileri önler

Sirke, bakteriler de dahil olmak üzere patojenleri öldürmeye yardımcı olabilir.

Yağ yakıcı özelliği vardır

Araştırmalar, sirkenin dolgunluk hissini artırabileceğini ve insanların daha az kalori almasına yardımcı olabileceğini ve bu da kilo kaybına neden olduğunu göstermektedir.

Kalp krizi riskini azaltır

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda sirkenin kan trigliseritlerini, kolesterolü ve kan basıncını azaltabildiğini göstermiştir. Bu, kalp hastalığı gelişme riskinin azalmasına neden olabilir.



