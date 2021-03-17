Elma tatlısı tarifi ve yapılışı: Elma tatlısı nasıl yapılır?

Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız elma tatlısı tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için elma tatlısı tarifi arıyor ya da elma tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elma tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

ELMA TATLISI TARİFİ

Elma tatlısı malzemeleri

5 adet orta boy elma

10 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı vişne suyu

Krem şanti

Ceviz

Elma tatlısı yapılışı

Elmaları soyup ortalarındaki çekirdekli kısımları çıkarın. Hepsini geniş bir tencereye yerleştirip göbeklerine birer kaşık şeker koyun. Vişne suyunu da tencereye ekleyin. Kaynamaya başladığında altını kısıp kapağını kapatın. Elmalar piştiğinde altını kapatıp kapağı kapalı halde ılınmasını bekleyin. Tabaklara aldığınız elmaların üzerine krem şanti sıkıp ceviz parçaları ekleyin. Son olarak tatlının suyundan gezdirip servis edin.



