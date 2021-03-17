Elma tatlısı tarifi ve yapılışı: Elma tatlısı nasıl yapılır?
Hem rengi hem de tadıyla hafızalara kazınan elma tatlısı tarifi favori lezzetiniz olacak. Meyve ile yapılan tatlıları sevenler elma tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Elmanın en güzel hali olan elma tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
17 Mart 2021, Çarşamba 12:49 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız elma tatlısı tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için elma tatlısı tarifi arıyor ya da elma tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elma tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
ELMA TATLISI TARİFİ
Elma tatlısı malzemeleri
- 5 adet orta boy elma
- 10 yemek kaşığı toz şeker
- 2 su bardağı vişne suyu
- Krem şanti
- Ceviz
Elmaları soyup ortalarındaki çekirdekli kısımları çıkarın. Hepsini geniş bir tencereye yerleştirip göbeklerine birer kaşık şeker koyun. Vişne suyunu da tencereye ekleyin. Kaynamaya başladığında altını kısıp kapağını kapatın. Elmalar piştiğinde altını kapatıp kapağı kapalı halde ılınmasını bekleyin. Tabaklara aldığınız elmaların üzerine krem şanti sıkıp ceviz parçaları ekleyin. Son olarak tatlının suyundan gezdirip servis edin.