Elmalar arabada oyunu

MALZEMELER:

Elma, ayakkabı kutusu kapağı, ip, tuvalet kâğıdı rulosu, makas ve bant / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Oyunumuzu istediğiniz kadar kişiyle oynayabilirsiniz. İlk olarak her oyuncu için bir ayakkabı kutusu kapağı, tuvalet kâğıdı rulosu ve elmaya gerek vardır. Herkes elmalarını kapağın içine koymalıdır. İkinci olarak kapağın küçük bir yerini deliniz ve oradan ipin bir ucunu geçirip, düğüm atınız. Sonrasında her oyuncu iplerinin diğer ucunu tuvalet kâğıdı rulosuna sağlam bir şekilde bantlamalıdır. Bütün oyuncular için aynı olacak şekilde bir başlangıç ve bitiş noktası belirlenmelidir. En hızlı şekilde kapak içerisindeki elmayı, elindeki ipi tuvalet kâğıdı rulosuna sara sara bitiş noktasına getiren oyunu kazanır!