Elmaları sayalım

Malzemeler

Mandallar, tek renk bir fon kartonu (gri), siyah-kırmızı-yeşil keçeli kalem, makas

NASIL OYNANIR?

Fon kartonu ile kirpi figürleri çizip kesin. Üzerlerine farklı sayılarda elmalar çizin ve boyayın. Çocuğunuzdan kirpilerin taşıdığı elma sayısı kadar mandalı kirpilerin dikenleri olarak tutturmasını isteyin.