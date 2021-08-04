Elmaları sayalım
Bu oyun sayı saymayı eğlenceli ve öğretici bir hale getirmeyi amaçlar. Çocuğunuz elma taşıyan tatlı kirpiciklerle sayıları öğrenmeyi çok sevecek.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 12:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler
Mandallar, tek renk bir fon kartonu (gri), siyah-kırmızı-yeşil keçeli kalem, makas
NASIL OYNANIR?
Fon kartonu ile kirpi figürleri çizip kesin. Üzerlerine farklı sayılarda elmalar çizin ve boyayın. Çocuğunuzdan kirpilerin taşıdığı elma sayısı kadar mandalı kirpilerin dikenleri olarak tutturmasını isteyin.
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