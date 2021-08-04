Etkinlik Rehberi Elmaları sayalım

Elmaları sayalım

Etkinlik Rehberi

Elmaları sayalım

Bu oyun sayı saymayı eğlenceli ve öğretici bir hale getirmeyi amaçlar. Çocuğunuz elma taşıyan tatlı kirpiciklerle sayıları öğrenmeyi çok sevecek.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 12:52 Son Güncelleme:
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Malzemeler

Mandallar, tek renk bir fon kartonu (gri), siyah-kırmızı-yeşil keçeli kalem, makas

NASIL OYNANIR?

Fon kartonu ile kirpi figürleri çizip kesin. Üzerlerine farklı sayılarda elmalar çizin ve boyayın. Çocuğunuzdan kirpilerin taşıdığı elma sayısı kadar mandalı kirpilerin dikenleri olarak tutturmasını isteyin.

Yazarlarımızdan
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