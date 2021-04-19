Elmaları sayıyorum (Oyun)

MALZEMELER

Renkli kartonlar, makas, yapıştırıcı ve kalem / Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak kartonlar üzerine ağaç gövdesi ve ağacın üst kısmını oluşturacak yaprak kısımlarını çizin ve kesin. Fakat birer tane değil birkaç tane oluşturmayı unutmayın. Şimdi ise karton üzerine farklı sayılar yazıp, kesin. Bu kestiğiniz sayıları ağaç gövdelerinin alt kısımlarına yapıştırın. Sonrasında renkli kartonlar üzerine minik elmalar çizip, kesin. Elmaları masanın bir kenarına koyup ağaçları da masanın diğer kenarına koyun. Çocuğunuzdan gövdelerde yazan sayı kadar ağaçlara elmaları yapıştırmasını isteyin.