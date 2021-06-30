Elmalı davasındaki mektup hakkında önemli gelişme!

Elmalı davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın serbest kalması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cinsel istismar olayında sanıkların serbest kalması sonrası Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine tepki yağarken, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşanan ve ikiz kız çocuklarına cinsel istismar davasında da aynı kararın çıktığı ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ TEMMUZ AYINDA OLDU

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde geçtiğimiz Temmuz olayında meydana gelen olay, ilçe de şok etkisi yaratmıştı. İlçede yaşayan B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

BABA SAVCILIĞA BAŞVURDU

İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Mahkemenin verdiği karar gereği yılda bir ay çocukları yanına alan baba A.K., kızlarını İzmir'de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü. Çocuklar annelerinin evinde yaşadıkları cinsel istismarı önce yazarak halalarına anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.'yi (17) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde tekrar hakim karşısına çıkan Göksel A. ve oğlu Umut A.'nın Elmalı'da olduğu gibi adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.

Ümit Erkan Demircan- Sabah