Elmas taşlı altın klozet isyan ettirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai, dünyanın en yüksek binası, en büyük alışveriş merkezi, altın hamburgeri, en büyük yüzüğü gibi rekorlarla sık sık gündeme geliyor. En son Dubai’de dünyanın en lüks tuvaleti tanıtıldı. Hong Kong’lu bir şirketin hazırladığı altın klozet, tam 40 bin 815 elmas taneciğiyle bezeli. Bu elmasların toplamı 334 karata denk geliyor. Elmaslar, klozetin kurşun geçirmez kapağının içine yerleştirildi.

'Utanç verici görgüsüzlük'

1.3 milyon dolarlık klozet, ‘Dünyanın en lüks tuvaleti’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Klozetin tanıtımına Uzakdoğulu güzellik kraliçeleri katıldı. Klozet, bir süre Dubai’de sergilendikten sonra dünyayı dolaşacak. Satılacak olan klozetin kullanılıp kullanılmayacağı kişinin isteğine bırakılacak. Klozet için sosyal medyada “Utanç verici bir görgüsüzlük” yorumları yapıldı. En zengin 26 kişi, 7.7 milyarlık dünya nüfusunun yarısından daha zengin...

Çocuklar ölüyor

Dünyadaki 7 milyar insanın servetinin iki katı, en zengin yüzde 1’lik kesime ait. Bununla birlikte dünyanın yarısı günde 5.5 dolarla (33 TL), 1.3 milyar insan 1.25 dolarla (8 TL) geçinmeye çalışıyor. Yoksulluk nedeniyle günde 22 bin çocuk ölüyor. En büyük açlık sorunlarından biri Yemen’de yaşanıyor. Nüfusu 29 milyon olan Yemen’de 5 yıldır Suudi Arabistan öncülüğünde süren iç savaş, 24.4 milyon kişiyi yardıma muhtaç hale getirdi. Suudi Arabistan’ın en büyük destekçilerinden biri ise ülkedeki sahil kentleri ve limanların ele geçirmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri.

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