Elon Musk 1 milyon ağaç dikilmesi için 1 milyon dolar bağışladı

Antarktika'da erimeyi önleyebilecek her kıtaya ağaç dikme projesi olan '20 milyon ağaç' projesi için yola çıkan YouTuber MrBeast, kendisi de iki kez 100'er bin dolar bağışlamıştı.





MrBeast, Elon Musk'a ulaşıp projeye destek verip vermeyeceğini sormuş ve Musk'tan '1 milyon ağaç bağışlama sözü' almıştı. Musk sözünü tuttu ve Arbor Day Vakfı ile ortak yürütülen bu projeye 1 milyon dolar bağışladı.





Kampanyaya aynı zamanda Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de 100 bin dolarla katıldı.

YouTuber'ları seviyor

Elon Musk genel olarak YouTuber'larla eğlenceli işlere imza atıyor. Daha önce PewDiePie'ın kanalına konuk olmuş ve ardından MrBeast'i takip etmişti. Hatta MrBeast, Musk'a "Ayda VLOG çekmek istiyorum, yardımcı olur musunuz?" diye sormuştu.





Nakit fakiri Musk

Elon Musk'ın 1 milyon ağaç için 1 milyon dolar bağışlaması, güzel olduğu kadar şaşırtıcı da oldu. Daha önce twitter'dan hakaret ettiği bir kişiyle davalık olan ve kendisinden tazminat talep edilen Musk, avukatı aracılığıyla mahkemeye ne kadar nakit parası olduğunu beyan etmişti.





Talep edilen miktar kadar nakiti olmadığını kanıtlayan Musk, şakayla karışık 'nakit fakiri' olarak anılmaya başlanmıştı. Musk'ın nakit paradan çok şirket hissesi ve yatırımları bulunuyor. Musk, kurucu olduğu iki şirket olan SpaceX'ten 14,6 milyar dolar, Tesla'dan ise 8,8 milyar dolarlık hisseye sahip.

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