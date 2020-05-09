Elon Musk bebeğinin garip adının nasıl telaffuz edildiğini açıkladı

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde oğulları olduğunu Twitter hesabından duyurmuş ve adının da bir takipçisinin sorusu üzerine X Æ A-12 olduğunu yazmıştı.

Musk'ın oğlunun adını açıkladığı Twitter mesajı önce birçokları tarafından ciddiye alınmadı, ciddi olup olmadığı sorgulandı.

Musk, telaffuzu zor ‘X Æ A-12’ adını vermelerine gerekçe olarak "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modası geçecek" düşüncesini göstermişti.

Joe Rogan’ın hazırladığı podcast'e katılan Musk, telaffuz tartışmalarına son verdi.

Programda Rogan, çocuğun isminin nasıl telaffuz edileceğini sorduğu zaman açıklama yapan Musk, Grimes'ın 'isimler konusunda harika' olduğunu söyleyerek 'X Æ' kısmının partnerinin fikri olduğunu vurguladı. Bu kısmın 'eks eş' (X ve 'kül' anlamına gelen 'ash'in telaffuzu) şeklinde söylendiğini belirten Musk, 'A-12'ninse CIA'in casus uçağı 'Archangel-12'den (Baş Melek) ilhamla kendisinin koyduğunu söyledi. Musk, bu uçağın 'gelmiş geçmiş en havalı uçak' olduğunu da sözlerine ekledi.

Musk, koydukları ismin bir robot ismine benzediği eleştirilerine yanıt olarak insan dillerin modasının geçebileceğini ve bunun en iyi ihtimalle 5 ila 10 yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi.



