Dün akşam saatlerinde aynı anda bu hesaplardan Bitcoin ile ilgili bir dizi mesaj atıldığı görüldü. Mesajlarda bir Bitcoin hesabı paylaşılarak, buraya para gönderilmesi ve gelecek paralara göre bağış yapılacağı öne sürüldü.

Yaşanan olayın ardından Twitter hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin sosyal yollarla koordineli biçimde Twitter'ın iç sistemlerine erişimi olan çalışanlarımızı hedef aldığına inanıyoruz. Bu yolla aralarında teyitli hesapların da bulunduğu hesaplardan Tweet atıldığını biliyoruz. Başka ne tür kötü niyetli eylemlerde bulunmuş olabileceklerini incelemeye aldık" dendi.

Saldırının fark edilmesinden hemen sonra etkilenen hesapların kilitlendiği ve paylaşımların silindiğini belirten Twitter, tedbir amaçlı olarak çok sayıda teyitli hesaptan paylaşım yapılmasını da geçici bir süreliğine engellediklerini ifade etti. Twitter, açıklamasında bu adımın atılma gerekçesi olarak "Hoş olmasa da riskin azaltılması için gerekliydi" dedi.

Twitter çalışanlarının iç sistemlere erişiminin de sınırlandırıldığı, şirket içi soruşturmanın sürdüğü de ifade edildi.





CNBC'de yer alan bir haberde, blockchain.com'a göre, atılan Twitter mesajlarında bahsi geçen bir hesaba 12'den bitcoin gönderildiği ve bunun değerinin de 110 bin doların üzerinde olduğu belirtildi.

"Bitcon'inizi ikiye katlayın" sahteciliği, yıllardır Twitter'da dolanıp duruyor ancak kamuoyu tarafından tanınan isimlerin gerçek hesaplarının bu kadar yaygın bir şekilde ele geçirilmesi daha önce görülmüş şey değil.

Birçok kullanıcının hesabının aynı anda sorun yaşaması, bunun Twitter'ın genelini ilgilendiren bir sorun olduğu izlenimi yaratıyor.

Yapılan ilk tahminler, birilerinin üst düzey yöneticilerin sahip olduğu erişim ayrıcalıklarına ulaşıp, hesaplara şifresiz bir şekilde erişim sağladığı varsayımına yoğunlaşıyor.

Ellerinde böylesine büyük bir güç varken, saldırganlar bireylerin ya da kurumların itibarlarına zarar verebilecek daha farklı içerikler paylaşarak çok daha büyük hasar yaratabilirdi.

Ancak buradaki amaç çok açık görünüyor: Mümkün olduğu kadar çok para kazanmak. Bilgisayar korsanları, bu tweetlerin uzun süre kalmayacağını biliyordu. Dolayısıyla bu, bir çeşit "vur-kaç" operasyonuna benziyor.

Bilgisayar korsanlarının ne kadar para çarptığına ilişkin farklı bilgiler var. Ancak bu miktar kesinleşse bile, siber suçluların yaptıkları sahteciliği daha meşru göstermek için Bitcoin cüzdanlarına kendilerinin de para ekledikleri biliniyor.

Her koşulda, paranın izini sürerek suçluları yakalamak çok ama çok zor olacak. Gerek emniyet güçlerinin gerekse de bu duruma öfkelenen kullanıcıların böyle birşeyin nasıl olabileceği konusunda Twitter'ı sıkıştırmaları ise çok muhtemel.