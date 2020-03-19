Elon Musk: Bir eksiklik olduğunda solunum cihazı üretebiliriz

Elon Musk sık sık corona virüsünün abartıldığına inandığını Twitter’dan belirtiyor. Bu sefer ise Musk corona virüs için tepki çeken bir açıklamayla değil, iç rahatlatan bir tweet ile gündeme geldi.





Bir takipçisinin "Lütfen fabrikalarınızı, mümkün olan en kısa zamanda solunum cihazı üretmek için kullanmaya başlayın. Tesla sahibiyim ve şirketi seviyorum ancak bu konuda aptallık etmeyi bırakmalısın." sözlerine yanıt veren Musk, eğer bir eksiklik varsa solunum cihazı üretebileceklerini açıkladı.

Ardından "Şu an eksiklik var. Kaç solunum cihazı üretebilirsin?" diye soran başka bir takipçisine de cevap veren Musk, Tesla'nın otomobiller, SpaceX'in de uzay araçları üzerinde çalıştığını, solunum cihazlarının zor olmadığını ancak hemen de üretilemeyeceğini söyledi.

Razer da 1 milyon maske bağışlayacak

Son günlerdeki büyük salgın karşısında Razer CEO’su Min-Liang Tan, Twitter ve Facebook üzerinden paylaştığı yorumunda firmanın mühendis ve tasarımcılarının 24 saat vardiyalı çalışma düzeni ile elimizdeki bazı ürünleri maskelere çevirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Amaç 1 milyon adet maske dağıtmak. Başlangıç olarak Singapur otoriteleri ile görüşen Razer bütün dünyada maske ihtiyacı olan ülkelere destek vermeye çalışıyor. Bu bağlamda Razer olarak yerel otoritelerle bağlantıya geçip işbirliği yaparak bu yardımları gereken her insana ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımların devamı da gelecektir. Bu bağlamda maske sıkıntısı çeken ülkelerden başlayarak Razer ilk aşamada toplamda 1 milyon adet maske üretip dağıtarak yardımcı olmaya çalışacak. Bunun için bazı üretim merkezlerini maske üretmek amacı ile revize edecek. Önceden belirlenmiş sağlık kuruşları, STK’lar ya da devlet kurumlarına bu maskeler yollanacak.



