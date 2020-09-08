Elon Musk elektrikli Volkswagen ID.3’i ile test sürüşü gerçekleştirdi

Almanya'yı ziyaret eden Elon Musk, şirketinin rakibi Volkswagen’in ilk ana akım elektrikli otomobilini test etti. Braunschweig Havalaanı’nda VolkswagenCEO’su Herbert Diess ile bir araya gelen Musk burada ID.3 isimli model ile test sürüşüne çıktı.

Alman otomotiv devinin MEB platformundaki ilk elektrikli otomobili olacak olan ID.3'ü beğendiğini belirten Musk'ın “Sadece ivmesini görmek istiyorum” diyerek ID.3’ü zorladığı görüldü.

Ziyaretinden dolayı Musk'a teşekkür eden Diess bu anları gösteren bir video paylaştı. Diess videoya “Bu bir spor araba değil. Bunun için Porsche Taycan‘ı denemelisin” notunu ekledi.

ID.3, Volkswagen’in ilk ana akım elektrikli otomobili olarak biliniyor.