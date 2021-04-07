Bilim & Teknoloji Elon Musk, SpaceX roketinin patlama nedenini açıkladı

Elon Musk, SpaceX roketinin patlama nedenini açıkladı

Bilim & Teknoloji

Elon Musk, SpaceX roketinin patlama nedenini açıkladı

Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, Starship mekiğinin SN11 prototipinin 30 Mart'taki test fırlatışının başarısız olmasının nedenini açıkladı. Musk'ın açıklamasına göre roket, iniş ateşlemesi motorundaki metan gazı sızıntısı nedeniyle infilak etti.

07 Nisan 2021, Çarşamba 08:21 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elon Musk, iniş manevrası sırasında ateşleme motorundan sızan metan gazının infilaka yol açtığını belirtti.

Musk, buna rağmen mekiğin iniş, yatay konuma geçiş ve kontrollü serbest düşüş aşamalarını başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Ayrıca Musk, mevcut arızayı pazar gününe kadar gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

9 Aralık 2020, 2 Şubat ve 3 Mart'ta gerçekleştirilen SN8, SN9 ve SN10 prototipi test fırlatışları da patlamayla sonuçlanmıştı.

SpaceX firması, Starship projesi ile Mars'a, Ay'a ve galaksinin diğer noktalarına insanlı seyahati planlıyor. Starship'in taşıma sistemi, uzay aracı ve birinci aşama güçlendirici olmak üzere, her ikisi de tamamen yeniden kullanılabilir olan iki unsurdan oluşuyor.

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