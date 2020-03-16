Elon Musk: Trafik kazaları koronavirüsten daha tehlikeli

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsü ekonomiyi de ağır şekilde etkiliyor.

Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını, küresel ekonomi ve dünya ticaretini derinden etkiliyor. Çin'de veya virüsün görüldüğü başka ülkelerde çeşitli fabrikalar geçici süre ile kapatılmış durumda.

The Verge'de yer alan habere göre, Musk, COVID-19 ile ilgili çalışanlarına bir mesaj gönderdi ve bu mesajda istatistik verilerine yer vererek trafik kazaları koronavirüsten daha tehlikeli ifadelerine yer verdi.





Musk geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından attığı tweette “Koronavirüsü paniği aptalca” ifadelerini kullanmıştı.