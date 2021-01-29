Bilim & Teknoloji Elon Musk, Twitter biyografisine yazdı, Bitcoin yüzde 14 yükseldi

Elon Musk, Twitter biyografisine yazdı, Bitcoin yüzde 14 yükseldi

Bilim & Teknoloji

Elon Musk, Twitter biyografisine yazdı, Bitcoin yüzde 14 yükseldi

Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk'ın Twitter biyografisine kripto birimi Bitcoin'in adını yazmasının ardınan, Bitcoin'in fiyatı yüzde 14'lük bir artışla 37 bin doları aştı.

29 Ocak 2021, Cuma 13:36 Son Güncelleme:
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Elon Musk, yaklaşık 44 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabında biyografisine "#bitcoin" yazdı. 

Pek çok kez hesabında piyasayı hareketlendiren yorumlar yapan Musk'ın yazısının ardından, 32 bin 200 dolar seviyelerinde olan Bitcoin'in fiyatı yüzde 14'lük bir artışla dakikalar içerisinde 37.700 seviyesine kadar yükseldi.

Twitter'ı etkin kullanan Musk, dün gece yeni kripto birimi Dogecoin için de tweetler atınca, kripto paranın yüzde 800'den fazla yükselmesini sağladı. 


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