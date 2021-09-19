Elon Musk, uzaya turist gönderen kampanyaya 50 milyon dolar bağış yaptı
SpaceX tarafından gerçekleştirilen dünyanın ilk sivil uzay uçuşu Inspiration4, St. Jude’s Çocuk Araştırma Hastanesi için 200 milyon dolarlık bağış toplama kampanyası başlatmıştı. SpaceX’in CEO’su Elon Musk da 50 Milyon dolar bağışlayacağını belirtti
19 Eylül 2021, Pazar 17:27 Son Güncelleme:
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Kampanyaya Inspiration4’ün görev komutanı ve aynı zamanda Shift4Payments CEO'su Jared Isaacman 100 Milyon Dolar bağışlamış, halk tarafından da 60,2 Milyon Dolar toplanmıştı. SpaceX’in CEO’su Elon Musk da 50 Milyon Dolar bağışlayacağını belirtti. Bu sayede 200 milyon dolar hedefiyle başlanan kampanya 210 Milyon Doları aştı.
Kampanyada toplanan tutarın St. Jude's hastanesi için çocuk ve gençler için kanserle mücadelede oldukça fayda olacak.
Inspiration4 mürettebatı özel olarak donatılmış bir Crew Dragon uzay aracı olan SpaceX Falcon 9 ile uzaya fırlatıldı. Dünyanın ilk sivil uzay yolculuğu ekibini Shift4Payments CEO'su Jared Isaacman, pilot Sian Proctor, görev uzmanı Chris Sembroski ve sağlık görevlisi Hayley Arceneaux oluşturuyordu. Arceneaux çocukluğunda St. Jude'da tedavi görmüş bir kanser hastasıydı. Hayley Arceneaux aynı zamanda protezle uzaya çıkan ilk kişi oldu.