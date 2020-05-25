Elon Musk ve Grimes bebeklerinin isimlerini değiştirdi

Elon Musk'ın eşi olan Grimes, dün Instagram'dan yaptığı açıklamalarla oğullarının ismini değiştirdiklerini açıkladı. Konuyla ilgili detaylara inmeyen Grimes, bu isim değişikliğinin nedenini açıklamadı.

Grimes tarafından yapılan açıklamalara göre ufaklığın yeni ismi "X Æ A-Xii". Yani ismin içinde yer alan "12" bölümü gitti ve Romen rakamları ile yazılmış "Xii" ibaresi geldi. Aslında bu değişimde herhangi bir anlam değişikliği yok, sadece "12"nin yazım şekli değişmişti.

Musk ile eşinin oğulları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu ve eyaletin kanunlarına göre isimlendirme yapılırken rakamlara izin verilmiyor. Ayrıca "Æ" ibaresi de Kaliforniya için geçerli bir harf değil. Dolayısıyla çift, ilerleyen günlerde yeni bir değişikliğe daha gitmek zorunda kalabilir.

Elon Musk ve eşi Grimes tarafından yapılan açıklamalara göre "X Æ A-Xii" isminin anlamı şu şekilde: X bilinmeyen bir değişkeni, Æ yapay zekanın Orta Çağ İngilizcesindeki telaffuzu, A-12 ise çiftin en çok sevdiği uçak modeli. Ayrıca A harfi Archangel isimli bir şarkıdan da geliyor ve bu şarkı, Grimes'ın en çok sevdiği şarkıymış. Elon Musk, renkli kişiliğini tümüyle çocuğuna da aktaracak gibi görünüyor.







