Elon Musk ve Grimes çocuklarının ismini değiştirdi

Elon Musk'ın eşi Grimes, Instagram'dan yaptığı açıklamada yeni doğan bebeklerinin ismini değiştirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre çiftin 'X Æ A-12' isimli çocukları, artık 'X Æ A-Xii' ismine sahip. Bu değişikliğin nedeni, California yasalarına göre isimlerde rakam kullanılmasının yasak olması.

Elon Musk'ın eşi Grimes tarafından yapılan açıklamaya göre çocuklarının yeni isminden '12' bölümü gitti ve Romen rakamları ile yazılmış 'Xii' ibaresi geldi. Aslında bu değişimde herhangi bir anlam değişikliği yok, sadece '12'nin yazım şekli değişti.

İsim değişikliğinin altında yatan sebep ne?

Bebeğe isim verilirken doğumun gerçekleştiği ülkenin yasalarına uyulması gerekiyor. Musk ile eşinin oğulları Kaliforniya'da doğdu ve eyaletin kanunlarına göre isimlendirme yapılırken rakamlara izin verilmiyor. Ayrıca 'Æ' ibaresi de Kaliforniya için geçerli bir harf değil. Dolayısıyla çift, ilerleyen günlerde bir değişiklik daha yapmak zorunda kalabilir.

Romen rakamlarında küçük harflerin olmadığını da düşünmüş olabilirsiniz. İşte bu konuda da yine Kaliforniya kanunları devreye giriyor. Öyle ki eyalet, normal rakamların yanı sıra Romen rakamları ile yazılmış isimlere de izin vermiyor. İşte Grimes ve Elon Musk da bunun bilincinde olarak ismi 'XII' yerine 'Xii' şeklinde değiştirdiler ve böylelikle kanunlara uygun bir isim koymuş oldular.

Elon Musk ve eşi Grimes tarafından yapılan açıklamalara göre "X Æ A-Xii" isminin anlamı şu şekilde: X bilinmeyen bir değişkeni, Æ yapay zekanın Orta Çağ İngilizcesindeki telaffuzu, A-12 ise çiftin en çok sevdiği uçak modeli. Ayrıca A harfi Archangel isimli bir şarkıdan da geliyor ve bu şarkı, Grimes'ın en çok sevdiği şarkı.



