Elon Musk’ın baykuşu heyecan yarattı

Teknolojinin dahi çocuğu milyarder Elon Musk, dün sosyal medyada baykuş çizimi paylaştı. “Baykuşumuzu beğendiniz mi?” diyen Musk’ın bu paylaşımı heyecan yarattı.

Musk’ın bu paylaşımı yeni bir teknolojinin hazırlığında olduğuna yorumlanıyor.

Sessiz uçmasıyla bilinen baykuşlardan ilham alarak sessiz motorlu bir araç geliştirmesi bekleniyor.





"Kırılmaz" dedi kırıldı

Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtımını yaptığı Cybertruck adlı yeni aracın tanıtım sırasında camların kırılması nedeniyle sahnede zor anlar yaşamıştı. Yaklaşık 40 bin dolara fiyatla satışa çıkarılacağı açıklanan elektrikli aracın kurşun geçirmediği, araca balyozla bile hasar verilemeyeceği söylenmişti.