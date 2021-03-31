Son dönemde gündemden düşmeyen dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın sevgilisi Grimes, Instagram hesabında paylaştığı son gönderisiyle dünya dışındaki ilgileri ile ilgili açıklama yaptı. Şarkıcı Grimes son gönderisinde, “Ayaklarımın altındaki Mars'ın kırmızı kiriyle ölmeye hazır Starbase Tx” ifadelerini kullandı.









Gerçek adı Claire Elise Boucher olan Grimes, iki fotoğraf paylaşırken birinde devasa vinçlerin birinde de Musk'un Teksas'taki Starbase tesisinin içinde poz verdi.

Elon Musk ile 2018 yılından itibaren sevgili olan Grimes, geçtiğimiz ay 50 yaşını doldurduktan sonra Mars’a taşınmak istediğini belirtmişti. Kanadalı Şarkıcı, "Büyük olasılıkla ölene kadar el emeğiyle çalışacağım ancak umarım bu durum değişebilir” ifadelerini kullanmıştı.









Geçtiğimiz ay da Grimes, sevgilisi Elon Musk’ın insanların nörolojik rahatsızlıklarının iyileştirilmesine yardımcı olabilecek beyin çiplerinin yerleştirilmesine öncülük etmesi ile ilgili açıklama yapmıştı.









ABD'li rapçi Lil Uzi Vert’in konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı "Neuralink" paylaşımı Grimes'ın dikkatini çekti ve onu "Hadi beyin çipleri taktıralım" diye yanıtladı. Grimes'ın bu cevabını onaylayan rapçi Lil Uzi Vert, "Ben hazırım, ne zaman yapıyoruz?" diye karşılık verdi.



