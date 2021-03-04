Türkiye Elon Musk'ın teklifini reddeden Türk Açıkmeşe detayları açıkladı

Elon Musk'ın teklifini reddeden Türk Açıkmeşe detayları açıkladı

Türkiye

Elon Musk'ın teklifini reddeden Türk Açıkmeşe detayları açıkladı

Mars'a araştırma için indirilen son iki uzay aracı Curiosity ve Perseverance'ta çalışan Türk bilim insanı Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe, CNN Türk’e konuştu. Mars keşfinden, Türkiye'nin 2023'te ay'a "sert iniş" yapma hedefine kadar merak edilen birçok konuyu değerlendirdi.

04 Mart 2021, Perşembe 14:06 Son Güncelleme:
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NASA'nın Mars misyonunda imzası olan ve geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın iş teklifini reddetmesiyle de gündem olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe, bu kez, “bir ihtiyaçları olursa SpaceX’de çalışırım” diyerek Musk’a da olumlu bir mesaj gönderdi. CNN TÜRK’ten Hilken Doğaç Boran’a özel bir röportaj veren Açıkmeşe. Mars keşfinden, Türkiye'nin 2023'te ay'a "sert iniş" yapma hedefine kadar birçok konuyu değerlendirdi.  


Projenin Mars’a iniş kısmıyla ilgilenen mühendis ekibinde olduğunu belirten Açıkmeşe, uzmanlığının güdüm kontrol sistemi olduğunu söyledi. Uzay aracını yere indiren algoritmaları yazan ekipte olduğunu söylen Behçet Açıkmeşe, projenin başarısının buna bağlı olduğu için öne çıktıklarını belirtti. Türk bilim insanı, “Bir hata ile 2,5 milyar dolar çöpe gidebilirdi” dedi.

Behçet Açıkmeşe, Türkiye’nin uzay programı ve 2023’te aya sert iniş hedefiyle ilgili soruya da; “2023’e kısa bir süre var, bu agresif bir proje. Türkiye’nin potansiyeli olduğuna inanıyorum. Türkiye roket ve uzay aracı konusunda becerikli. Umarım bu tür projeler, yuriçi ve dışında gençlere moral ve ilham oluyordur” dedi.


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