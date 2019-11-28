Başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ filminin ilk görüntüleri yayınlandı. Film, Gupse Özay’ın canlandırdığı, sosyal medyayı sık kullanan, gösterişi, giyimi, mücevheri, dekorasyonu, ev hanımlığını çok seven ‘Sultan’ ile eltisi ‘Gizem’in (Merve Dizdar) çekişmesini anlatıyor.

Diziler bence perişanlık

Gupse Özay 2014’te ‘Yalan Dünya’ dizisinde rol almış, sonrasında senaryolarını kendi yazdığı ‘Deliha’ ve ‘Görümce’ filmlerinde oynamıştı.

Gupse Özay'dan sürpriz proje

Gupse Özay, katıldığı bir etkinlikte “Neden sizi ekranlarda göremiyoruz?” sorusuna da şu cevabı vermişti:

“Çok istiyorlar, teklifler geliyor. Ama çalışma şartları ağır, çekim süreleri uzun ve zor. Bence perişanlık.

Bu yüzden sinema önceliğim. Daha rahat, daha özgür ve medeni. Zaten yeni bir senaryo kaleme aldım. Oyuncu kadrosunu belirliyoruz. Mayıs-haziran gibi çekimler başlar inşallah. Deliha’nın devamı değil. Sürpriz bir proje."





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