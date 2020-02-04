Eltilerin savaşı kazandı

Film rekabetin yüksek olduğu sinema dünyasında 2020’nin en iyi açılış ve en iyi hafta sonu rekorunu kırdı. Gupse Özay’ın, POSTA’ya verdiği röportajda “Hayatta hiçbir başarısı olmayanlar tencere, tava, kurdukları sofralarla hava atıyor. İki elti bir apartmanda karşılıklı oturuyor, üst katta da kayınvalide yaşıyorsa eyvah” sözleri de hafta sonu sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Ocak ayına damga vurdular

Ocak’ta en çok izlenen filmler listesinin zirvesinde 3 milyon 131 bin seyirci ile ‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ vardı. ‘Mucize 2 Aşk’ 1 milyon 895 bin seyirciyle ikinci, ‘Naim: Cep Herkülü’ 1 milyon 869 bin kişi tarafından izlenerek üçüncü oldu.



