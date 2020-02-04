Eltilerin savaşı kazandı
Başrollerinde Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Füsun Demirel’in oynadığı ‘Eltilerin Savaşı’ ilk 3 günde 587 bin kişi tarafından izlendi.
04 Şubat 2020, Salı 08:13 Son Güncelleme:
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Film rekabetin yüksek olduğu sinema dünyasında 2020’nin en iyi açılış ve en iyi hafta sonu rekorunu kırdı. Gupse Özay’ın, POSTA’ya verdiği röportajda “Hayatta hiçbir başarısı olmayanlar tencere, tava, kurdukları sofralarla hava atıyor. İki elti bir apartmanda karşılıklı oturuyor, üst katta da kayınvalide yaşıyorsa eyvah” sözleri de hafta sonu sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
Ocak ayına damga vurdular
Ocak’ta en çok izlenen filmler listesinin zirvesinde 3 milyon 131 bin seyirci ile ‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ vardı. ‘Mucize 2 Aşk’ 1 milyon 895 bin seyirciyle ikinci, ‘Naim: Cep Herkülü’ 1 milyon 869 bin kişi tarafından izlenerek üçüncü oldu.