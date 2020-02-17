Elton John sahneyi ağlayarak terk etti
Müzik efsanesi Elton John, Yeni Zelanda'daki konserini yarıda kesmek zorunda kaldı. Hastalığı nedeniyle şarkı söyleyemeyen Elton John, sahneden gözyaşları içinde ayrıldı. John, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gelen tüm hayranlarına teşekkür etti.
17 Şubat 2020, Pazartesi 17:17 Son Güncelleme:
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72 yaşındaki efsane isim Elton John, emekliye ayrılmadan önce son konser turnesine çıktı. Yeni Zelanda'nın Auckland kentine sahne alan Elton John, sahneden gözyaşları içinde ayrıldı. John, kendisine ‘atipik zatürre’ olarak bilinen bir iltihap teşhisi koyulduğunu söyledi. Hastalık nedeniyle sesini daha fazla zorlayamayan Elton John, seyircilerden özür dileyerek ağlamaya başladı. John görevliler yardımıyla sahneden indirildi.
https://twitter.com/ABC/status/1229371552220819456
Elton John, daha sonra Instagram hesabından açıklama yaparak konsere gelen hayranlarından özür diledi.
https://www.instagram.com/p/B8n268KD7fD/
'Auckland'de konserime gelen herkese çok teşekkür ederim. Bugün erken saatlerde zatürre teşhisi kondu ancak size mümkün olan en iyi şovu vermeye kararlıydım. Çaldım ve kalbimden söyledim, ta ki daha fazla söyleyemeyecek hale gelene kadar. Elimden geleni yaptım. Olağanüstü desteğiniz ve bu akşamki performans sırasında bana gösterdiğiniz tüm sevgi için çok teşekkür ederim.'