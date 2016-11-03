Elveda Çatlaklar!



-Gebelik



-Kilo alıp-verme

-Genetik

-İlaçlar

1.) Patates Suyu

2.) Şeker

3.) Aloe Vera

4.) Limon Suyu

5.) Hintyağı

6.) Kayısı Maskesi

Çatlaklardan kurtulmanın yollarını öğrenmeden önce çatlaklarımızın neden oluştuğuna bir bakalım.Hamilelik çatlaklarının en sık nedenlerinden biridir. Gebeliğin son üç ayında kadınların yüzde 95’in de çatlaklar meydana gelir. Gebelik sırasında çatlakların oluşmasının sebebi doğumu kolaylaştırmak için, pelvis bölgesindeki dokuları yumuşatan hormondur. Yumuşak dokular çatlaklara daha eğilimlidir.Eğer kısa bir süre içinde hızla kilo alıp verdiyseniz, vücudunuzun çeşitli bölgelerinde çatlaklar meydana gelecektir. Karın, uyluk, omuz ve kalça çatlakları meydana gelebilir. Bunları önlemek için kilo alıp vermenin yavaş olması gerekir.Aile bireylerinde çatlaklar varsa, bu genetik de olabilir. Özellikle ergenlik döneminde cilt, vücudun hızına ayak uyduramaz ve çatlaklar meydana gelir.Çatlaklara egzama gibi bazı deri hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan kortizon gibi ilaçlar da neden olabilir.Çatlaklar genellikle kan damarının o bölgeye ulaşamaması sonucu meydana gelir. İlk çatlak oluştuğunda kırmızı veya mor renkte ve parlak olur. Ardından derinin altındaki yağ tabakası sebebiyle beyaz bir görünüm alır.Reçetesiz merhemler çatlakların yok edilmesi için en yaygın kullanılan ve popüler yöntemlerden biridir. Bununla birlikte, uzun süreli kullanım gerektirir ve çok pahalıdır. Çatlakları ev ilaçlarıyla tedavi etmek ise hem daha kolay hem de daha ucuz oaln mükemmel bir yoldur.Patates suyu cilt hücrelerinin yenilenmesi için gerekli vitamin ve minerallere sahiptir. Büyük bir patates alın ve kalın dilimler halinde kesin. Dilimleri alın ve bayez çatlakların bulunduğu bölgenin üzerine koyun.Birkaç dakika patatesler çatlakların bulunduğu alanda kalsın. Ardından soğuk su ile yıkayın.Alternatif olarak, patatesleri blenderdan geçirin ve suyunu süzün. Süçgeçin üzerinde kalan özgünü çatlak bulunan bölgelerinize sürün.Şekerin cildinizin pul pul olmasını engelleyerek, doğal ve parlak olmasını sağlama yeteneği vardır.Bir avuç şeker alın. Badem yağı ve limon suyu ile iyice karıştırın. Bu karışımı çatlak olan bölgelerinize şeker eriyinceye kadar sürün. Bir ay boyunca bu işlemi yaparsanız, gözle görünür bir değişiklik ortaya çıkacaktır.Aloe- vera nemlendirici ve cilti yenileme konusunda çok başarılıdır. Aloe vera, jel formunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak şu şekilde de kullanabilirsiniz:Aloe- vera yaprağını alın ve ikiye ayırın, içinde öz suyu çıkacaktır. Bu suyu doğrudan çatlak olan bölgelere uygulayın.Ayrıca piyasada mevcut jelleri de kullanabilirsiniz, içine vitamin kapsülünü kırarak ilave edip bu karışımı cildiniz iyice eminceye kadar sürebilirsiniz.Limon suyu çatlaklar da dahil, deri enfeksiyonunu her şekilde yok etmek için doğal bir asidik özelliğe sahiptir.Bir bütün limon alın ve iki eşit parçaya kesin.Suyunu sıkın ve tamamen deri tarafından emilinceye kadar bütün çatlakların üzerine uygulayın.Limon suyuyla salatalık suyunu aynı miktarda karıştırarak, daha iyi sonuçlar almak için cildinize uygulayabilirsiniz.Cildinizin tamamen soğuk suyla durulama önce, bu suları vücudunuzun emmesine izin verin.Hintyağı büyük ölçüde ince çizgiler, kırışıklıklar ve çatlaklar gibi sorunları azaltmak, cildin doğal kolajen dengesini yeniden sağlamasına yardımcı olan başka önemli bir yağdır.Bir kaşık Hint yağı alın ve vücudunuzun çatlaklar bulunan bölgesine sürün.Yumuşak pamuklu bir bez ile alanı kapatarak, en az 30 dakika süreyle bir sıcak su torbası ya da elektrikli sıcak ped ile bölgeye ısı uygulayın.En az 2 ay boyunca bu uygulamayı hergün yapın, gözle görünür farkı göreceksiniz.Kayısı çatlakların hızla geçirilmesi için harika bir meyvedir. Bir kayısının kendisini ve çekirdiğindeki bademi çıkarın. Her ikisini de mikserin içine atın ve bir hamur haline gelinceye kadar karıştırın.Çatlaklarınıza bu macunu sürün ve 15-20 dakika bekletin.Sonra soğuk su ile yıkayın.Görünür ve iyi sonuçlar için hergün uygulayın.