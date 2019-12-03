EMBO’nun ilk Türk bilim insanı

Bu yıl ilk kez bir Türk bilim insanı programa kabul edildi. Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde kurduğu Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı’nda çalışmalarını sürdüren Dr. Elif Nur Fırat Karalar, bu yıl EMBO Genç Araştırmacılar Programı’na seçilen 27 bilim insanından biri oldu.

2000 yılından bu yana 400 bilim insanının seçildiği EMBO Genç Araştırmacılar Programı’na yaşam bilimleri alanında gelecek vadeden üstün nitelikli ve uluslararası çalışmalarıyla öne çıkan henüz 40 yaşını doldurmamış bilim insanları seçiliyor. Genç araştırmacılara dört yıllık görev sürelerinin ikinci yılında her birine 15 bin Euro ödül verilecek.